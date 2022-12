Rampa da posse já está em manutenção e mais um caminhão de mudança chega a palácio do governo

Um caminhão de mudança chegou ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 16, a 15 dias da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caminhão parou em frente à rampa do Planalto, que está em manutenção para a cerimônia de posse. Subir a rampa é um dos marcos simbólicos da posse presidencial, assim como a descida por quem deixa o cargo.

Mais um caminhão de mudança chegou no Distrito Federal. Desta vez, o caminhão esteve no Palácio do Planalto nesta nesta sexta-feira, 16.



Créditos: Facebook/ Humberto Costa pic.twitter.com/N6wZvEnngi — Jogo Político (@jogopolitico) December 16, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Funcionários iniciaram a manutenção da rampa enquanto móveis e decorações eram transportados para o caminhão. Uma escultura de moto de madeira com os escritos “Harley Mito” já foi colocada dentro do veículo de mudança. Um apoiador presenteou o atual presidente com a escultura. Bolsonaro expôs a moto no Palácio do Planalto, em março deste ano.

Moto de madeira de Jair Bolsonaro (PL) é colocada dentro de caminhão de mudança, no Planalto do Planalto.

Um apoiador o presenteou com a escultura. Bolsonaro expôs a moto no Palácio do Planalto com o escrito “Harley Mito”,em março deste ano.



Créditos: @acarlabridi pic.twitter.com/jtxPmGGkFz — Jogo Político (@jogopolitico) December 16, 2022

É o segundo dia seguido em que um caminhão de mudança é visto nos locais oficiais do presidente da República, ontem, 15 de dezembro, o mesmo caminhão esteve no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.



Sobre o assunto Camilo está "praticamente escolhido" ministro da Educação e levará Izolda ao MEC, diz Guimarães

Governo investe R$195 milhões em ações para idosos, diz ministério

Gilmar suspende julgamento sobre uso de delações em ações de improbidade

Elmano, Jade, Camilo e deputados são diplomados no TRE-CE; acompanhe ao vivo

Tags