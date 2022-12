PT venderá "kit posse" por R$ 100 durante cerimônia na Esplanada dos Ministérios

Dinheiro arrecadado será destinado à organização de evento de aniversário do partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) fará a comercialização de “kit posse” na Esplanada dos Ministérios durante a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá no dia 1º de janeiro.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, o partido preparou 10 mil kits, que contam com produtos como camiseta, toalha grande, toalha de rosto, bandana, copo e uma estrela com referências ao evento.

Os kits serão comercializados no valor de R$ 100 nas lojas oficiais do partido que estarão no local.

O deputado federal Jilmar Tatto (PT) publicou um vídeo nas redes sociais em que a equipe do evento aparece realizando a montagem dos kits.

ALÔ MILITÂNCIA!



Vai ter kit com lembranças da posse do presidente Lula!



Eles serão vendidos em pontos espalhados pela Esplanada dos Ministérios durante a posse. pic.twitter.com/dUKtiHMDhR — Jilmar Tatto (@jilmartatto) December 28, 2022

O dinheiro arrecadado com as vendas dos produtos será destinado à preparação do evento de aniversário de 43 anos da legenda, que tem previsão para acontecer em fevereiro, em Brasília.



O PT também arrecada dinheiro para custear a festa da posse. A legenda lançou uma vaquinha para receber doações com valor mínimo de R$ 13 e máximo de R$ 1.064.

O dinheiro cobrirá gastos como alojamento, montagem da estrutura dos shows, atrações da cerimônia, reforço da segurança, transporte e exibições culturais.

Além da solenidade oficial, o evento também promoverá o “Festival do Futuro”, que terá apresentações musicais de mais de 20 artistas confirmados.

