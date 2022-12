Sem tiros de canhão e com cachorro na rampa: veja o que está planejado para a posse de Lula

Evento, coordenado pela socióloga e futura-primeira dama Janja da Silva, contará com a solenidade oficial e apresentações musicais de vários artistas, por meio do "Festival do Futuro"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice Geraldo Alckmin (PSB) tomarão posse em cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro. O evento, coordenado pela socióloga e futura-primeira dama Janja da Silva, contará com a solenidade oficial e apresentações musicais de vários artistas, por meio do “Festival do Futuro”.

Uma das novidades é a presença da cadela Resistência. Ela foi adotada por Janja após ficar 580 dias em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o agora presidente diplomado ficou preso para cumprimento de sua pena no caso triplex - anulado pelo STF em 2021. À época, a socióloga fazia parte da vigília que se solidarizava com Lula na prisão.

Foi com o objetivo de atender a demandas da causa animal que Janja também planeja mudar a tradicional salva de 21 tiros de canhão. A prática deverá ser substituída para evitar danos a autistas sensíveis a barulhos e também a animais de estimação. Janja relatou ter se reunido com instituições da causa autista e do GT de Meio Ambiente. Caso haja queima de fogos de artifício, os artefatos também devem vir sem ruídos, emendou.

Segundo a futura primeira-dama, trata-se de um demanda da sociedade civil. "Achei importante chamar essas instituições para fazer essa conversa porque foi uma demanda que, durante a campanha presidencial, muitos pais de autistas conversaram comigo e com o presidente Lula”, relatou.

Apresentações artísticas



Além da solenidade oficial, a equipe organiza o “Festival do Futuro”, que contará com apresentações musicais de mais de 20 artistas confirmados.



Dois palcos, denominados de Gal Costa e Elza Soares em homenagem às artistas que faleceram este ano, serão montados na Esplanada dos Ministérios e receberão as atrações. Pabllo Vittar, Duda Beat, Margareth Menezes, Chico César, Teresa Cristina são alguns dos nomes que se apresentarão no local.



Para custear os gastos com a cerimônia, o Partido dos Trabalhadores lançou uma vaquinha online. O valor será destinado ao transporte e logística para receber o público, além de cobrir os gastos, como a montagem e estrutura dos shows, as atrações e o reforço da segurança. De acordo com Janja, o evento promoverá“uma grande festa”.





