Posse de Lula: confira a programação dos shows

A programação dos shows da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro, em Brasília, foi divulgada. Além da cerimônia oficial, está sendo organizado o Festival do Futuro, na Esplanada dos Ministérios, com mais de 50 artistas.

Os cantores vão se dividir em dez shows no Festival do Futuro. As apresentações no Festival do Futuro serão realizadas em dois horários: das 10 horas às 13 horas e recomeçando às 18h30min. À tarde, o público poderá acompanhar a transmissão da posse de Lula em telões instalados na área do festival.

Veja os shows da posse de Lula:

Show “Amanhã vai ser outro dia"

- Aline Calixto

- Fernanda Abreu

- Jards Macalé

- Maria Rita

- Martinho da Vila

- Paula Lima

- Leoni

- Renegado

- Rogeria Holtz

- Teresa Cristina

- Romero Ferro & Zélia Duncan

- Delacruz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Show “Futuro Ancestral”

- Drik Barbosa

- Marissol Mwaba

- Ellen Oléria

- Fioti

- Gog

- Rael

- Rappin Hood

- Salgadinho

- Ingrid Silva

Show “Outra Vez Cantar”

- Alessandra Leão

- Chico César & Geraldo Azevedo

- Fernanda Takai

- Francisco El Hombre & Lue

- Flor Gil

- Johnny Hooker

- Lirinha

- Marcelo Jeneci

- Odair José

- Otto

- Paulo Miklos

- Tulipa Ruiz

- Thalma de Freitas

Apresentações especiais:

Baiana System convida Margareth Menezes

Pabllo Vittar convida Lukinhas e Urias

Kleber Lucas convida Leonardo Gonçalves, Clovis, Mn Mc e Sarah Renata

Gaby Amarantos convida Aila, Kaê Guajajara e Jaloo

Duda Beat convida Almério, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

Valesca Popozuda convida Mc Marks e Mc Rahell

Juliano Maderada & Banda



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags