Nos últimos anos, três presidentes não passaram a faixa ao sucessor; entenda

Com a derrota nas eleições deste ano e o silêncio após o pleito, a presença do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) na cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ser realizada no dia 1º de janeiro, é incerta. Apesar de considerada um ato tradicional, dos oito presidentes eleitos nos últimos anos, apenas cinco receberam a faixa presidencial do antecessor.

A solenidade de entrega da faixa não é uma etapa imprescindível para que um presidente eleito tome posse. Porém, o gesto simbólico é uma das marcas da democracia brasileira.

No intervalo de quase 40 anos, o primeiro presidente que se recusou a passar a faixa presidencial ao sucessor foi o general João Baptista Figueiredo, que governou o país de 1979 a 1985, nos últimos anos da ditadura militar.

Com o início do período da redemocratização, o presidente escolhido pelo Congresso Nacional para comandar o país foi Tancredo Neves, que morreu antes de ser empossado. Assim, o vice-presidente eleito José Sarney assumiu o cargo.

Figueiredo não compareceu à cerimônia de posse e, em entrevista à IstoÉ publicada em 1999, justificou a ausência por considerar Sarney um “traidor”.

“Sempre foi um fraco, um carreirista. De puxa-saco passou a traidor. Por isso não passei a faixa presidencial para aquele pulha. Não cabia a ele assumir a Presidência”, afirmou.

Posteriormente, Sarney entregou o item a Fernando Collor, primeiro presidente eleito de forma direita. Porém, o alagoano renunciou ao cargo após processo de impeachment e, por isso, não passou a faixa ao vice Itamar Franco.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula foram os únicos presidentes que receberam o item do antecessor e repassaram ao presidente seguinte.

Eleita após o petista, Dilma Rousseff (PT), que também foi retirada do cargo antes do fim do mandato, não compareceu à cerimônia de posse de Michel Temer (MDB) em 2016. Três anos depois, o emedebista repassou a faixa ao atual presidente Jair Bolsonaro.

Desde o fim das eleições deste ano, parte dos aliados prevê que o atual presidente quebre o protocolo de entrega.

Caso Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) não compareçam, a equipe responsável pela organização da cerimônia, coordenada pela futura-primeira dama Janja da Silva, analisa maneiras alternativas para a entrega da faixa presidencial.

