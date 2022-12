Esquadrão antibomba faz varredura em hotel antes da posse de Lula em Brasília

A menos de uma semana da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agentes do esquadrão de bombas da Polícia Federal (PF) realizaram uma varredura preventiva no hotel onde Lula deverá se hospedar, em Brasília, antes da posse no próximo domingo, 1° de janeiro.

A verificação ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, 26. A movimentação das forças de segurança ocorre dias após ameaças terroristas serem confirmadas em Brasília, com artefatos explosivos sendo localizados no fim de semana passado, durante as festividades de Natal. Protestos de grupos bolsonaristas são esperados conforme a data da posse presidencial se aproxima.

No último final de semana, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso por planejar um atentado no Aeroporto de Brasília. O terrorista foi identificado como George Washington de Oliveira, de 54 anos, é bolsonarista e fazia parte de um dos grupos que estão acampados em frente ao Quartel-General do Exército. As investigações apontam que ele não agiu sozinho.



Já no dia do Natal, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou novos materiais explosivos nas proximidades do Gama, região administrativa do DF. De acordo com o órgão, após denúncia, foram encontrados 40 quilos de explosivos e 13 coletes à prova de bala no local. O esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especial (Bope) realizou a detonação controlada do material.



O futuro ministro da Justiça e Segurança, Flavio Dino, reforçou recentemente que "todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado", em referência ao esquema para a posse de Lula.



