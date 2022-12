Posse de Lula ao vivo: onde e como assistir na TV e online

A cerimônia acontecerá no domingo, dia 1º de janeiro de 2023; veja onde como assistir em casa à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na TV e online

A cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito com 50,90% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais, acontecerá no próximo domingo, dia 1º de janeiro (01/01) de 2023, em Brasília (DF).

Além da tradicional transferência da faixa presidencial, o evento, chamado “Festival do Futuro”, pretende anunciar diversas atrações para o dia da posse, que conta com a organização da futura primeira-dama, Rosângela “Janja” da Silva.

Onde e como assistir ao vivo à posse de Lula na TV e online

A emissora Globo segue a tradição de adaptar a sua grade para a transmissão do evento de posse do presidente eleito. Em 2018, com Jair Bolsonaro, uma programação especial também foi desenvolvida.

Na TV aberta, o Jornal Nacional será apresentado por William Bonner em Brasília (DF) no sábado, 31, em preparação ao evento, e o Fantástico, com Poliana Abritta e Maju Coutinho, seguirá o exemplo, também no Distrito Federal.

O time de comentaristas do canal fechado GloboNews estará à disposição para entradas ao vivo durante os três dias de cobertura do evento.

Ainda pela Globo, é possível acompanhar online na plataforma de streaming Globoplay, que retransmite o sinal da emissora. Para isso, basta ter uma Conta Globo, que é feita gratuitamente.

A Band acompanhará a cerimônia das 13h às 18 horas, escalando Eduardo Oinegue e José Luiz Datena. Às 22:30 horas, a emissora exibirá uma edição especial do “Canal Livre” para repercussão da posse de Lula.

A CNN Brasil realizará uma cobertura especial com mais de 13 horas de conteúdo ao vivo, a partir das 8 horas, no domingo, 1º de janeiro (01/01).

O SBT não especificou o tempo, mas a sua programação será comandada pelo jornalista Marcelo Torres

A Record TV realizará flashes ao vivo em determinados momentos da sua programação.

Posse de Lula: quando e onde o Festival do Futuro acontece?

Os shows estão agendados para começar após o final da cerimônia de posse, em Brasília, às 18h30min (horário de Brasília), mas as atividades culturais devem ser iniciadas ainda pela manhã.

O evento contará com um palco homenageando a artista Elza Soares e outro com o nome de Gal Costa; as duas, representantes da música brasileira, morreram este ano.

Quantos chefes de Estado foram confirmados na posse de Lula?

A posse de Lula (PT) já tem a presença de 17 chefes de Estado, de acordo com as informações compartilhadas pelo gabinete de transição e o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse.

O portal do Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou a presença do vice-presidente do Panamá, o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e os ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, do México, da Palestina e da Turquia.

Entre alguns dos representantes confirmados:

Gustavo Preto - Presidente da Colômbia

Gabriel Boric - Presidente do Chile

Rodrigo Chaves - Presidente da Costa Rica

Frank-Walter Steinmeier - Presidente da Alemanha

João Lourenço - Presidente da Angola

Alberto Fernández - Presidente da Argentina

Filipe VI - Rei da Espanha

Luis Arce - Presidente da Bolívia

José Maria Neves - Presidente de Cabo Verde

Umaro Sissoco Embaló - Presidente da Guiné-Bissau

José Ramos-Horta - Presidente de Timor Leste

Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente de Portugal

