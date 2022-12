Confira possível logomarca e slogan para nova gestão de Lula

A equipe de transição afirmou que estuda as formas e palavras usadas na logomarca do terceiro governo de Lula

No próximo domingo, 1°, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse para gerir o País pela terceira vez. Até a data, a equipe do petista avalia a logomarca e o slogan que vai definir a gestão e acompanhar a identidade visual das produções do governo. Circula desde a última segunda-feira, 26, uma possível versão das assinaturas do governo federal.

A imagem estampa a frase “União e Reconstrução” e aposta no uso de cores primárias – verde, azul, amarelo e vermelho, de forma intercalada ao longo da palavra "Brasil". A informação de que a imagem foi gerada pelo futuro governo foi confirmada pela equipe de transição a diversos veículos, como Uol e Metrópoles. Segundo o grupo do petista, seria um "estudo que está sendo analisado ainda”.

Confira possível logomarca







Se confirmada como logo, Lula repete a mesma linha da logomarca de 2003 a 2010, em que também usava diversas cores e estampava a mensagem "Brasil, um país de todos". Nos governos Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), no entanto, houve a escolha por usar apenas as cores da bandeira do Brasil, o amarelo e verde, ou apenas o azul, na gestão do emedebista.

Na gestão de Bolsonaro, a logomarca que assinou as produções federais foi anunciada quatro dias após a posse. Na época, o chefe do Executivo ressaltou que a imagem foi produzida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

"A parte mais importante é que a divulgação está sendo lançada na internet com custo zero, economizando mais de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos se fosse realizada pelos canais tradicionais de televisão", escreveu nas redes sociais.

