Elmano adia anuncio de secretariado para focar em diálogo com PDT

O governador deve iniciar um diálogo o com o presidente estadual do PDT, deputado André Figueiredo, para colocar um ponto final à questão antes de anunciar nomes para as pastas

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) decidiu adiar a coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 23, que iria anunciar a composição do novo secretariado da sua gestão a partir de janeiro de 2023. A tendência é que o petista foque agora no diálogo com o PDT sobre uma possível entrada da sigla da base do seu governo a partir do ano que vem. A divulgação do secretariado ainda pode ocorrer nesta sexta.

Na noite desta quinta-feira, 22, a Comissão do PDT do Ceará adiou a discussão sobre o assunto e designou o presidente estadual do PDT, deputado André Figueiredo, para conversar diretamente com governador eleito nesta sexta e colocar um ponto final à questão. Quatro membros do colegiado se reuniram ontem para tentar encontrar um denominador comum quanto à posição da legenda na próxima gestão.

Há a perspectiva da participação de pedetistas no governo, como a indicação do deputado federal Idilvan Alencar (PDT) para a Secretaria da Educação (Seduc) e do deputado estadual Salmito Filho para pasta ainda a ser definida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Comissão formada pelas principais lideranças do PDT tenta viabilizar um consenso sobre o assunto. Porém, o tema divide os correligionários. PT e PDT romperam aliança entre as siglas durante as eleições deste ano. Apesar dos planos de lançar, com o apoio do PT, a atual governadora Izolda Cela (sem partido) como candidata, o PDT preferiu o nome de Roberto Cláudio. Izolda decidiu deixar a sigla e o PT oficializou a candidatura de Elmano, eleito no primeiro turno.

Uma retomada dos laços entre as siglas tornaria mais fácil a governabilidade da futura gestão Elmano, visto que o PT necessita do apoio de pedetistas na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), a questão se torna mais problemática, principalmente após a tramitação do projeto de lei que institui a Taxa do Lixo na capital.

Petistas na CMFor estão se colocando como forte oposição à proposta do prefeito de criação da Taxa do Lixo, o que vem dificultando algum entendimento. O presidente do PT em Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, tem repetido que o partido tem "visão muito crítica" sobre a administração Sarto e da medida polêmica enviada pelo Executivo. Sarto, no entanto, cobra uma posição menos radical do PT na Casa.