Comissão do PDT adia decisão sobre posição em relação ao governo Elmano

A Comissão do PDT do Ceará adiou a decisão sobre a possível entrada da sigla na base do futuro governo de Elmano de Freitas (PT), que começa em janeiro de 2023. Quatro membros do colegiado se reuniram ontem para tentar encontrar um denominador comum quanto à posição da legenda na próxima legenda.

Estiveram presentes o presidente estadual da legenda, André Figueiredo, o deputado federal Mauro Filho, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio. O senador licenciado Cid Gomes e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Evandro Leitão estiveram ausentes do encontro.

A reunião definiu que André Figueiredo seria designado para conversar diretamente com Elmano nessa sexta-feira, 23, para tentar colocar um ponto final à questão. A tendência é de que os dois se encontrem ainda pela manhã, antes do governador eleito anunciar os primeiros nomes de seu secretariado.

Há a perspectiva da participação de pedetistas no governo, como a indicação do deputado federal Idilvan Alencar (PDT) para a Secretaria da Educação (Seduc) e do deputado estadual Salmito Filho para a pasta de Esporte.

Em reunião realizada na última sexta-feira, 16, também na sede do PDT em Fortaleza, Elmano pediu "participação administrativa" do PDT na sua gestão. Parte da bancada pedetista no Ceará acredita numa boa relação entre os partidos, apesar de desacreditar na retomada de uma aliança política. Parlamentares da sigla, como Evandro Leitão, já possuem uma boa relação com a futura gestão.

A Comissão formada pelas principais lideranças do PDT tenta viabilizar um consenso sobre o assunto. Porém, o tema divide os correligionários.



PT e PDT romperam aliança entre as siglas durante as eleições deste ano. Apesar dos planos de lançar, com o apoio do PT, a atual governadora Izolda Cela (sem partido) como candidata, o PDT preferiu o nome de Roberto Cláudio. Izolda decidiu deixar a sigla e o PT oficializou a candidatura de Elmano, eleito no primeiro turno.



Sarto defende a necessidade de apoio dos petistas na Câmara Municipal (CMFor). Em contrapartida, o PDT garantiria a Elmano governabilidade na AL-CE. "Eu defendo é a lógica", reforçou o prefeito na última semana. Roberto Cláudio defende que o PDT adote "uma oposição construtiva, propositiva e responsável" ao futuro governo estadual.



Com a futura gestão do PT no Palácio da Abolição, as siglas tentam costurar um novo acordo. Em Fortaleza, a base de Sarto conseguiu eleger o líder do prefeito, Gardel Rolim (PDT), para presidente da Câmara por unanimidade, com votos inclusive do PT.

No entanto, petistas na CMFor estão se colocando como forte oposição à proposta do prefeito de criação da Taxa do Lixo, o que vem dificultando algum entendimento. O presidente do PT em Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, tem repetido que o partido tem "visão muito crítica" sobre a administração Sarto e da medida polêmica enviada pelo Executivo.

Para o presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, não há "ilusão" em torno de uma nova aliança, inclusive para a construção na candidatura para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Ele defende que, apesar de juntos durante 16 anos, os grupos estão em lados opostos na disputa municipal desde 2012.