Com Camilo no MEC, Ceará terá terceira senadora da história do Estado

A partir de 1º de janeiro, o Ceará terá a terceira senadora da história com a ida de Camilo Santana (PT) para o Ministério da Educação, anunciada nesta quinta-feira, 22. O ex-governador foi eleito tendo como suplementes duas mulheres: a deputada estadual Augusta Brito (PT) e Janaína Farias (PT).

Augusta, que é deputada estadual, vinha atuando na transição do governador Elmano de Freitas (PT), nos setores de saúde e cidades. Ela é cotada para um cargo no secretariado do petista, que segue indefinido. Ela tem formação em Enfermagem e Direito, tendo sido prefeita do município de Graça por dois mandatos (2004 e 2008).

Em 2014, foi eleita deputada estadual, sendo reeleita em 2018. A parlamentar foi a primeira mulher líder do Governo na história da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Na Casa, vem atuando na luta em defesa dos direitos das mulheres, da enfermagem, da juventude, da democracia e pelos direitos do povo, do campo e da cidade.

Mesmo que Augusta não assuma o posto, a segunda suplente também é uma mulher, Janaína Farias. Ela foi assessora especial de Camilo Santana durante o mandato dele à frente do governo estadual.

Esta é a apenas a terceira vez que uma mulher assumirá uma cadeira no Senado representando o Ceará. A primeira foi Alacoque Bezerra entre 1989 e 1990. Ela foi eleita senadora suplente com mais de 1 milhão de votos pela legenda do PDS. No entanto, só assumiu uma cadeira no Senado quando era filiada ao PFL, durante licença do senador José Afonso Sancho.

Outra mulher só voltou ao posto em 2003, quando Patrícia Saboya (PDT) foi eleita com mais de 1,8 milhões de votos. Ela foi a primeira mulher eleita senadora pelo Ceará. Sua área de atuação foi voltada para a defesa de crianças e adolescentes, propondo a ampliação da licença-maternidade.