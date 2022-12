Confirmado no MEC, Camilo fala em "ministério de diálogo" e educação como prioridade

Em sua primeira fala após ser confirmado como futuro ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana (PT) defendeu que o setor deve ser prioridade do novo governo, uma determinação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Anunciado nesta quinta-feira, 22, Camilo indicou que quer gerenciar um "ministério de diálogo", com foco na criação em um pacto em estados e municípios.

"É um grande desafio, porque esse atual governo desorganizou o Ministério da Educação, a educação que devia ser prioridade do país. Nós temos um problema muito sério e com as consequências da pandemia na educação, principalmente a pública. Isso vai ser um desafio enorme", disse em entrevista na CNN na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília.

Como titular da pasta, Camilo quer ter um "enorme diálogo" com diversos setores, entre eles especialistas e sociedade civil, para colocar, principalmente, a educação básica como prioridade. Sua fala é em defesa de uma visão sistêmica dos alunos desde a infância até a pós-graduação.

Como desafios, o futuro ministro, citou diminuir a evasão escolar, que cresceu na pandemia, aumentar o regime colaborativo com os municípios e o número de escolas em tempo integral, citando realizações em sua gestão como governador do Ceará, além da implementar um sistema nacional de educação.

Segundo ele, seus primeiros passos serão conversar com todos os secretários de educação do país e solicitar um levamento de obras paradas de equipamentos no setor da educação.