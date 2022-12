Izolda parabeniza indicação de Camilo ao MEC: "Estaremos juntos"

A governadora Izolda Cela (sem partido) celebrou a indicação do senador eleito Camilo Santana (PT) como ministro da Educação na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pelas redes sociais, nesta quinta-feira, 22, ela elogiou a atuação de Camilo como governador e deu mais indicativos de sua presença na pasta nacional.

"Estaremos juntos, com a determinação e esperança de contribuir para a melhoria da educação das crianças e jovens deste País", disse. Mais cedo, Izolda já havia elogiado o petista e afirmado que não tinha planos de sair do Ceará, mas que recebeu uma "convocação muito importante", que considerou uma honra.



"Parabéns ao meu amigo e senador da República, Camilo Santana, pela indicação para ministro da Educação. Como governador, Camilo sempre teve uma liderança forte e comprometida com toda a agenda de investimentos e projetos para a melhoria da educação. Neste momento, ele é convocado a contribuir com o projeto nacional que busca a justiça social e a democracia", afirmou em publicação.



A governadora deve assumir a Secretaria de Educação Básica sob a gestão de Camilo. O acordo que definiu as acomodações aconteceu na segunda-feira, em reunião entre Camilo, Izolda, Lula e o governador eleito Elmano de Freitas (PT), que esperava a definição para escalar o secretariado de sua gestão no Ceará.

Antes da decisão, havia uma articulação para que a Izolda fosse a indicada para o cargo e com isso ocupasse o espaço do Ceará na Esplanada. No entanto, o PT fez pressão para que alguém filiado ao partido fosse indicado, crescendo o nome do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).