Camilo Santana é anunciado por Lula como ministro da Educação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou nesta quinta-feira, 22, o nome do ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) como ministro da Educação. O nome de Camilo já vinha sendo cotado na última semana e foi confirmado internamente na segunda-feira.

A reunião contou com a participação da atual governadora do estado, Izolda Cela (sem partido), que será a secretária nacional de Educação Básica. Além dela, também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas(PT).

Antes da decisão, havia uma articulação para que a Izolda fosse a indicada para o cargo e com isso ocupasse o espaço do Ceará na Esplanada.No entanto, o PT fez pressão para que alguém filiado ao partido fosse indicado, crescendo o nome do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).

Natural de Crato (CE), o engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC) começou a carreira política como candidato à prefeitura de Barbalha (2000 e 2004).

Foi o deputado estadual mais votado em 2010, assumindo a secretaria das Cidades no segundo governo de Cid Gomes. Eleito duas vezes governador do Ceará em 2014 e 2018. Após a renúncia ao cargo de governador para se candidatar ao Senado, Camilo foi eleito senador pelo Ceará no primeiro turno, com 69,76% dos votos válidos, cerca de 3 milhões de eleitores.