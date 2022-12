Raio cai em acampamento bolsonarista em Brasília e atinge quatro pessoas

Uma forte chuva atingiu, neste domingo, 18, um acampamento de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), localizado em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, e um raio caiu em uma das tendas montadas no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a descarga elétrica atingiu quatro pessoas. Porém, apenas uma mulher de 45 anos precisou ser encaminhada ao Hospital de Base de Brasília para atendimento médico. A vítima teve dormência nas pernas, queimação no braço, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados, mas está consciente e estável.

Essa não é a primeira vez que as condições climáticas atingem o local. Em novembro, chuvas intensas alagaram o acampamento, destruindo barracas, objetos e alimentos dos manifestantes.

Os apoiadores do atual mandatário realizam atos antidemocráticos desde o fim das eleições e protestam contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pedindo por intervenção federal e demandando ação das Forças Armadas. Há mais de um mês, os manifestantes se organizam em barracas e tendas, fazem estoque de alimentos e ofertam serviços e atividades, como massagens e apresentações voltadas ao público infantil que está no local.

No dia 12 de dezembro, atos de vandalismo, incitados pela prisão do indígena bolsonarista Tserere Xavante, foram realizados no Distrito Federal. Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal, atearam fogo em veículos e destruíram prédios.

O secretário de Segurança Pública do DF Júlio Danilo considerou que parte dos vândalos fazem parte do acampamento localizado no GQ do Exército e disse que a permanência dos bolsonaristas no local será reavaliada.

