Chuva intensa alaga acampamento de bolsonaristas em Brasília

Uma forte chuva atingiu o Distrito Federal nesta terça-feira, 15, e causou estragos em um acampamento de bolsonaristas que está concentrado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a Praça dos Cristais alagada em decorrência das chuvas. A precipitação dispersou parte dos apoiadores, que buscou abrigo na Catedral Militar Rainha da Paz.

Mesmo com a situação, alguns manifestantes, que protestam contra o resultado das eleições e pedem por intervenção militar, ainda permanecem no local.



“Todo mundo com a água pelo joelho e todo mundo aqui. Ninguém vai sair”, afirma a autora do vídeo.

Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) estão há mais de 15 dias concentrados em frente ao QG do Exército com barracas e tendas. Os atos golpistas protestam contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa não é a primeira vez que fortes chuvas provocam estragos no local. Na última quinta-feira, 10, um temporal destruiu algumas barracas e atingiu objetos e alimentos dos manifestantes.

