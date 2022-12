Casal participante de ato golpista em Brasília tem filho: "Bebê do acampamento"

O nascimento de um bebê de um casal que participa de atos golpistas em Brasília, que questionam o resultado das urnas, foi celebrado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. A criança foi apelidada de "bebê do acampamento", porque os pais ficaram acampados por mais de um mês.

"Nasceu o primeiro bebê do acampamento, em Brasília", escreveu Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em saúde no Ministério da Saúde na gestão de Bolsonaro. Mayra ficou conhecida como "capitã cloroquina" por defender o uso do medicamento sem comprovação científica durante o momento mais crítico da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Segundo a ex-secretária, os pais da criança ficaram acampados por mais de um mês. "O pequeno João nasceu com a energia brasileiríssima da sua mãe, Regiellen. Grávida, ela permaneceu ao lado do marido, Jamiltom, acampada por mais de 30 dias.

Viralizou no últimos dias um casamento que aconteceu em um acampamento antidemocrático no Paraná. O casal oficializou o comprometimento em frente a um quartel do Exército e ressaltou que a lua de mel será adiada para que continuem no local.