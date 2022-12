Apesar de convite de Elmano, Chagas Vieira anuncia saída da Casa Civil: "Dever cumprido"

O atual secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Viera, não vai permanecer no cargo apesar do desejo do governador eleito Elmano Freitas (PT). Segundo ele, a decisão de encerrar sua trajetória pública na gestão é motivado por questões pessoais, conforme anúncio nesta segunda-feira, 19. Chagas começou a atuar no Palácio da Abolição em 2015, à frente da Comunicação do Governo do Estado do Ceará como Assessor Especial. Cinco ano depois, assumiu o comando da Casa Civil.

Em novembro, Elmano já tinha informado que buscava a permanência de Chagas na Casa Civil. No entanto, o secretário já havia dado indicativos de que não permaneceria na pasta por motivos pessoais. "Após 8 anos de dedicação ao Governo do Estado e aos projetos para melhoria do nosso Ceará, em meio a tantos desafios e tantos avanços, tomei a decisão de seguir novo rumo profissional a partir de 1º de janeiro", disse o gestor nas redes sociais.

Chagas assumiu a Casa Civil no final de 2020, já em meio à pandemia de Covid- 19, substituindo Flávio Jucá, que desde junho do mesmo ano respondia pela pasta de forma interina. Em 2021, o secretário disse que deixaria o Governo do Estado por motivos pessoais e que não estava de saída para buscar candidatura nas eleições de 2022. No entanto, após pedido do então governador Camilo Santana (PT), seguiu no cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi considerado um dos “braços direitos” tanto de Camilo quanto da governadora Izolda Cela (sem partido), participando tanto da articulação política quanto da gerência de projetos prioritários das gestões.

Na eleição deste ano, o jornalista também ocupou posição de destaque na coordenação da campanha de Elmano de Freitas. Em conversas informais, tanto o governador eleito quanto Camilo apontavam Chagas como o “estrategista-mor” da campanha, acompanhando de perto os trackings de pesquisas eleitorais da disputa local.

Depois da vitória nas urnas, o jornalista também foi indicado como um dos coordenadores da equipe de transição entre as gestões Izolda e Elmano. Na tarde desta segunda-feira, 19, ele participou de reunião em que o governador eleito recebeu relatórios com um "raio X" de pastas e projetos do Governo do Estado.

Ele agradeceu pelo "honroso convite", mencionando "respeito e confiança". No comunicado, o secretário também agradeceu o senador eleito Camilo Santana e a governadora Izolda Cela, os quais chamou de "líderes que inspiram". "Agradeço imensamente também meu grande amigo Camilo, companheiro querido de tantas lutas, e a minha amiga Izolda, pessoas íntegras, que tive a honra de colaborar com seus governos, que sempre buscaram o melhor para os cearenses. São líderes que inspiram", afirmou. E acrescentou: "Meu sentimento hoje é de gratidão e de dever cumprido"

Com a saída de Chagas, fica em aberto mais uma secretaria da gestão de Elmano. O governador prometeu anunciar alguns nomes de titulares até o fim da semana.

Chagas Vieira é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduado pela Faculdade Católica, e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou em empresas de comunicação dos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco.





Tags