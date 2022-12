Caminhão de mudança é visto chegando ao Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro ainda reside

O veículo é identificado com emblemas da empresa Muda Brasília, companhia de mudanças no Distrito Federal e região, e entrou na residência oficial por volta das 15h30min

Faltando menos de um mês para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) saia o Palácio da Alvorada, residência oficial que deverá receber o presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT), um caminhão de mudança foi avistado, nesta quinta-feira, 15, entrando no lugar. O veículo é identificado com emblemas da empresa Muda Brasília, companhia de mudanças no Distrito Federal e região, e entrou na residência oficial por volta das 15h30min.

Segundo o jornal Metrópoles, a empresa Muda Brasília alegou ter sido contratada pela 5 Estrelas Mudança e Transporte para prestar serviço, uma vez que a mesma estava sem caminhão para realizar o serviço contratado. O jornal questionou a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom) sobre o motivo da contratação do serviço, mas não obteve resposta até o momento.

