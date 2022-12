Shopping em Santa Catarina é alvo de ataques após vídeo com Papai Noel: "Comunista"

No material alvo de ataques, o bom velhinho chega ao shopping com sua tradicional roupa vermelha com detalhes brancos e botas pretas e assiste a um jogo de futebol

O perfil do do Garten Shopping, localizado na cidade de Joinvile, Santa Catarina, foi alvo de ataques de alguns internautas após divulgar uma peça de natal, com um papai noel vestindo a tradicional roupa vermelha do personagem. Prevaleceram ofensas como “comunista”, associado a pessoas de esquerda.

“Torcida organizada! O bom velhinho se prepara para curtir a Copa (do Mundo) por aqui. Ele também merece torcer antes de personalizar os presentes de Natal no Garten, né?!", divulgou o shopping, no dia 21 de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na peça, o Noel chega ao shopping com sua tradicional roupa vermelha com detalhes brancos e botas pretas, e assiste a uma partida de futebol com várias reações.

A postagem, no entanto, recebeu diversos comentários negativos, destinados tanto ao velhinho quanto ao estabelecimento, com direito a pedido de boicote ao local.

"Papai Noel comuna", disse um. "Papai Noel comunista! Nem de longe deixo minha filha ver! Que vergonha, Garten", comentou outra mulher. "Papai Noel comunista! Minha família não irá (ao shopping; emoji de uma carinha vomitando)", disse uma terceira.

"Noel Petista... tô fora!", escreveu um homem. "Papai Noel comunista! Tô fora e boicoto", comentou mais uma mulher. “Acho que uma agência de turismo devia aproveitar essa oportunidade, hein? Vá a Joinville e tire foto com o Papai Noel fazendo o L”, disse outra.

Apesar do volume de ataques, a repercussão gerou reações de apoio ao personagem natalino. "Esse pessoal falando que não vai ao shopping, que bom, assim não vai ter tanta gente na fila para tirar foto. Conheço esse Papai Noel e sei o quão incrível ele é", escreveu uma mulher.

"Enquanto tentam destilar ódio, ao mesmo tempo, tem enxurrada de amor. Ninguém solta a mão de ninguém continua", comentou outra. "Esse Papai Noel, além de simpático, é muito querido e atencioso com as crianças. Ele é ótimo. Parabéns", disse outro perfil.

Relação de Joinville com bolsonarismo

No segundo turno das eleições, o presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL) teve ampla vantagem, com 76,60% (268.079 votos) na cidade onde fica o shopping, contra 23,40% (81.886 votos) do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Sobre o assunto "Vocês sequer imaginam a vida que levamos", diz esposa de Eduardo Bolsonaro ao defendê-lo

Lula diz que governo Bolsonaro fez "desmonte" e gerou fila de 5 milhões de pessoas no INSS

Veja as fotos publicadas por Jair Bolsonaro desde a derrota nas eleições

Tags