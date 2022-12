Lula diz que governo Bolsonaro fez "desmonte" e gerou fila de 5 milhões de pessoas no INSS

Dentro do Grupo de Transição do novo governo existe uma equipe específica direcionada para ações na Previdência Social

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais, nesta quinta-feira, 1°, acusar o governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de praticar um “desmonte” no País que provocou uma fila de cinco milhões de pessoas aguardando atendimento via Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“O desmonte promovido pelo atual governo deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando análise do INSS. Teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro. Vamos juntos atuar para garantir direitos e dignidade para a população”, escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

Apesar da crítica, o governo eleito ainda não detalhou como fará para mitigar o problema. Dentro do Grupo de Transição do novo governo, coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), existe uma equipe específica direcionada para ações de planejamento e análise de dados na seara da Previdência Social.



