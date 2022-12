Veja as fotos publicadas por Jair Bolsonaro desde a derrota nas eleições

O atual presidente atualizou as redes com postagens de 5 fotos diferentes e sem legenda

Desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) fez poucas aparições públicas e mudou o comportamento nas redes sociais, principal meio de comunicação do mandatário com o eleitorado. Nesta quinta-feira, 1º, Bolsonaro atualizou os perfis da internet com a publicação de uma foto sem legenda - uma das poucas postagens realizadas desde o silêncio após o fim das eleições.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, 5 fotos foram publicadas pelo presidente, que são replicadas nas principais redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook). Porém, algumas das imagens são publicadas em apenas uma plataforma.

No Twitter, o presidente fez cinco publicações depois do dia 30 de outubro. Além do vídeo em que pede para que os manifestantes desbloqueiem as rodovias federais, Bolsonaro postou uma foto sem legenda no dia 8 de novembro.

No dia 16, o perfil foi atualizado com links que direcionam os usuários para redes sociais alternativas com atualizações diárias sobre o presidente.

Nesta terça-feira, 29, Bolsonaro voltou à internet e atualizou todas as plataformas após quase duas semanas de silêncio.

Porém, o Instagram foi atualizado com uma foto diferente. No dia 8 de novembro, uma imagem em que o mandatário segura a bandeira do Brasil foi publicada. Na rede, todas as fotos recentes contam com mais de 1 milhão de curtidas.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

Bolsonaro também atualizou a conta no Facebook, mas também inseriu uma foto diferente.

As transmissões ao vivo, que eram realizadas na plataforma toda quinta-feira, também foram interrompidas pelo presidente após a derrota nas eleições.

Nesta terça-feira, 29, Jair Bolsonaro e os integrantes do Partido Liberal se reuniram em um jantar de confraternização da sigla em Brasília. De acordo com o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, o presidente está recuperado e animado para falar com os apoiadores.

Porém, na ocasião, Bolsonaro ignorou a imprensa e o eleitorado que estavam presentes no local, além de não ter feito discurso no evento.

Sobre o assunto Bolsonaro participa de novo evento militar em Brasília, mas segue sem discursar

Bolsonaro barra orçamento secreto após Lula apoiar reeleição de Lira

Como Bolsonaro se comunica com os manifestantes nas portas dos quartéis? Entenda

Bolsonaro completa um mês de reclusão após derrota nas urnas

Tags