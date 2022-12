Bolsonaro mantém reclusão e cancela participação em Cúpula do Mercosul

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua participação na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que acontecerá na próxima terça-feira, 6. Bolsonaro enviará Hamilton Mourão (Republicanos), vice-presidente e senador eleito, para representá-lo na Cúpula. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também estará no evento.

Após o dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições presidenciais, Bolsonaro tem feito poucas aparições públicas. No dia 1º de novembro, quase dois dias depois do resultado das eleições, o presidente fez uma coletiva de imprensa onde não reconheceu sua derrota na disputa eleitoral e fez com que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), desse a autorização para o começo da transição.

Bolsonaro chegou a ficar 20 dias sem ir ao Palácio do Planalto, local oficial de trabalho do presidente da República. Durante o período fora do Planalto, o presidente teve alguns compromissos oficiais no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, mas, segundo levantamento do O POVO, Bolsonaro ficou sete dias sem compromissos, passadas duas semanas do resultado das urnas.



