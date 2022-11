Nas duas semanas após derrota, Bolsonaro ficou 7 dias sem nenhum compromisso oficial

Desde que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado no segundo turno das eleições pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a baixa frequência de atividades na agenda oficial tem chamado a atenção de internautas, e muito o acusam de “não trabalhar”. Segundo levantamento do O POVO, Bolsonaro ficou sete dias sem compromissos, passadas duas semanas do resultado das urnas.

Nesta segunda-feira, 14, a hashtag “BOLSONARO NÃO TRABALHA” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. De críticas a memes, os internautas levantaram a discussão sobre a postura do mandatário.

Desde 31 de outubro, um dia após as eleições, Bolsonaro ficou sete dias “sem compromisso oficial”, segundo a agenda do chefe do Executivo. Desde que perdeu a disputa para Lula, as reuniões de Bolsonaro só têm acontecido no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os dias em que Bolsonaro teve agenda totalizam oito (se considerada esta segunda-feira). Do contrário, a balança de compromissos do mandatário fica equiparada: sete dias de trabalho e sete dias sem fazer nada.

O primeiro e único compromisso oficial do presidente logo após o resultado das urnas foi com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 31.

No dia seguinte, 1º de novembro, além de se reunir em horários isolados com alguns ministros, Bolsonaro se encontrou com todos os titulares da equipe ministerial de seu governo, além de outras autoridades, como o advogado-geral da União, Bruno Bianco.

Vale destacar que neste referido dia, Bolsonaro discursou pela primeira vez, após ter passado dois dias sem se manifestar sobre o resultado das eleições. No dia seguinte, o mandatário não realizou nenhuma atividade oficial.



Nos oito dias em que teve compromissos oficiais, Bolsonaro totalizou cerca de 15 horas e 30 minutos de trabalho, o que equivale a em torno de 1 hora e 56 minutos por dia.

Durante os dias em que Bolsonaro teve compromisso, dois deles (31 de outubro e 3 de novembro) só duraram 30 minutos. O maior período de tempo em que o presidente teve compromissos oficiais foi 6 horas, no dia 11 de novembro.



Abaixo, veja em detalhes a agenda do presidente de 31 de outubro até esta segunda-feira, 14 de novembro:

31 de outubro (segunda-feira)

10h30-11h00

Encontro com Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia no Palácio do Planalto

1º de novembro (terça-feira)

08h30-09h00

Encontro no Palácio da Alvorada com Wagner Rosário, Ministro da Controladoria-Geral da União

Participante(s)

Rogério Marinho (PL/RN), Senador eleito.

09h00-09h30

Encontro no Palácio da Alvorada com Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado da Defesa; Anderson Torres, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; e Bruno Bianco Leal, Advogado-Geral da União

14h30-16h00

Reunião com ministros de Estado

Ciro Nogueira, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

Anderson Torres, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado da Defesa;

Embaixador Carlos França, Ministério das Relações Exteriores;

Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia;

Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministério da Infraestrutura;

Marcos Montes, Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Victor Godoy Veiga, Ministro de Estado da Educação;

José Carlos Oliveira, Ministro de Estado do Trabalho e Previdência;

Ronaldo Vieira Bento, Ministro de Estado da Cidadania;

Marcelo Queiroga, Ministro de Estado da Saúde;

Adolfo Sachsida, Ministro de Estado de Minas e Energia;

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;

Joaquim Alvaro Pereira Leite, Ministro de Estado do Meio Ambiente;

Carlos Alberto Gomes de Brito, Ministro de Estado do Turismo;

Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional;

Wagner Rosário, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União;

Cristiane Rodrigues Britto, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Luiz Eduardo Ramos, Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Célio Faria, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República;

Augusto Heleno, Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e Bruno Bianco, Advogado-Geral da União.

2 de novembro ( quarta-feira)

Sem compromissos oficiais

3 de novembro (quinta-feira)



14h00-14h30

Encontro no Palácio da Alvorada com Célio Faria Júnior, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República

4 de novembro (sexta-feira)

Sem compromissos oficiais

5 de novembro (sábado)

Sem compromissos oficiais

6 de novembro (domingo)

Sem compromissos oficiais

7 de novembro (segunda-feira)



14h30-15h00

Joaquim Alvaro Pereira Leite, Ministro de Estado do Meio Ambiente

Palácio da Alvorada

15h00-16h00

Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio da Alvorada

8 de novembro (terça-feira)

Sem compromisso oficial

9 de novembro (quarta-feira)

09h30-10h00

Ciro Nogueira, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Palácio da Alvorada

10h00-10h30

Célio Faria Júnior, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República; e Carlos Massa Ratinho Júnior, Governador do estado do Paraná

Palácio da Alvorada

12h30-13h00

Marcelo Queiroga, Ministro de Estado da Saúde

Palácio da Alvorada

15h00-15h30

Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio da Alvorada

10 de novembro (quinta-feira)

09h30-10h00

Victor Godoy Veiga, Ministro de Estado da Educação

Palácio da Alvorada

15h00-15h30

Célio Faria Júnior, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República

Palácio da Alvorada

16h00-16h30

Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio da Alvorada

11 de novembro (sexta-feira)

08h00-09h30

Wagner Rosário, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União; e Bruno Bianco, Advogado-Geral da União

Palácio da Alvorada

11h30-13h00

Luiz Eduardo Ramos, Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio da Alvorada

15h00-16h00

Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio da Alvorada

17h00-19h00

Célio Faria Júnior, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República

Palácio da Alvorada

12 de novembro (sábado)

Sem compromissos oficiais

13 de novembro (domingo)

Sem compromisso oficial

14 de novembro (segunda)

09h30-10h00

Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), Vice-Líder do PP no Senado Federal

Palácio da Alvorada

10h10-10h40

Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia

Palácio da Alvorada



Tags