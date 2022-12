Sarto parabeniza Gardel por eleição na Câmara: "Conduzirá atividades com isonomia"

O presidente eleito para a Câmara de Fortaleza foi líder do prefeito na Casa. A futura mesa diretora será novamente comandada pela maior bancada, do PDT, partido de José Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), parabenizou o vereador Gardel Rolim (PDT) pela sua eleição à presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta quinta-feira, 1º. Eleito por unanimidade, o parlamentar participou do pleito com chapa única após acordo entre base e oposição, e vai substituir o atual presidente Antônio Henrique (PDT) para o próximo biênio de 2023/2024.

Segundo Sarto, a eleição do seu líder na Câmara para a presidência da Casa representa um marco para os próximos anos. "Eleito por unanimidade, não tenho dúvidas, conduzirá as atividades no Legislativo com seriedade, diálogo, isonomia, buscando sempre uma convivência harmoniosa entre os parlamentares e os outros Poderes", escreveu o prefeito nas redes sociais.

A Mesa será novamente comandada pela maior bancada da Casa, do PDT, partido do prefeito. Em entrevista ao O POVO, Sarto manifestou o interesse um promover um acordo bilateral com o PT, que em troca de governabilidade no futuro governo de Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, não lançaria candidatura à Câmara. O acordo resultou na retirada do nome do vereador Léo Couto (PSB) da disputa.

A votação desta quinta foi nominal e aberta, com cada vereador chamado para expressar o voto de forma oral. Era possível votar na chapa única ou se abster. Após a confirmação do resultado, o presidente eleito começou o discurso fazendo uma série de agradecimentos a Deus, familiares, políticos, assessores e eleitores. Em especial, ele destacou o prefeito José Sarto.



"Preciso agradecer de forma especial ao prefeito Sarto, que no início do mandato me convidou para ser seu líder na CMFor. Essa liderança me trouxe experiência, compromisso com o diálogo e me preparou melhor para essa responsabilidade de conduzir o Legislativo", comentou na tribuna.

Gardel destacou ainda o legado do atual presidente da CMFor, Antônio Henrique. "Meu sentimento sobre a gestão de vossa excelência é que já é um dos maiores presidentes da Casa, porque deixou marcas a serem superadas por mim, e que não será fácil, que é a marca do diálogo, da construção coletiva e de conquistas", finalizou.





