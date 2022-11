Bolsonaro pede que manifestantes desobstruam vias no Brasil: "Protestem de outra forma"

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), publicou vídeo nesta quarta-feira, 2, em suas redes sociais pedindo que seus apoiadores desobstruam as vias em que estão realizando atos antidemocráticos por todo o Brasil. Bolsonaro pede que as manifestações ocorram em outros locais, pois são "muito bem-vindas" e "democráticas".

"Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa, eu também. Estou tão triste quanto você. Mas vamos ter a cabeça no lugar", iniciou o presidente. "Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, que tá lá na nossa constituição", disse Bolsonaro.

O chefe do executivo nacional reafirmou que sempre esteve "dentro das quatro linhas da constituição" e indicou outras formas de as manifestações ocorrerem sem prejudicar a econômica brasileira e não perderem a legitimidade.

"Sei que a nossa economia tem sua importância, você talvez esteja dando importância mais a outras coisas, é legítimo. Mas quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, ao meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade. Outras manifestações, vocês estão fazendo pelo Brasil todo em praças, repito, faz parte do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro vocês estão se manifestando espontaneamente", afirmou.



Bolsonaro também comentou a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na desobstrução de vias federais que estão bloqueadas pelos golpistas. Segundo o ex-militar, a entidade tem atuado no combate aos bloqueios, mas tem tido dificuldade pela quantidade de atos no Brasil.

"Colocamos a nossa PRF para desobstruir rodovias pelo Brasil e eles têm feito o trabalho, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízos, todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que faço a você: desobstrua as rodovias, proteste de outras formas e em outros locais que isso é muito bem-vindo e faz parte da nossa democracia", pediu.

"Não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês", finalizou Bolsonaro.



Confira o pronunciamento na íntegra:

Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa, eu também. Estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas vamos ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil, na Explanada (dos Ministérios), Copacabana, Paulista e tantos e tantos locais.

Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, que tá lá na nossa constituição. Nós sempre tivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo da nossa economia.

Sei que a nossa economia tem sua importância, você talvez esteja dando importância mais a outras coisas, é legítimo. Mas quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, ao meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade.

Outras manifestações, vocês estão fazendo pelo Brasil todo em praças, repito, faz parte do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro vocês estão se manifestando espontaneamente.

Colocamos a nossa PRF para desobstruir rodovias pelo Brasil e eles têm feito o trabalho, de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes.

Prejuízos, todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que faço a você: desobstrua as rodovias, proteste de outras formas e em outros locais que isso é muito bem-vindo e faz parte da nossa democracia.

Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo a frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, do amor à pátria, as nossas cores verde-amarela, defesa à família. Não vamos jogar isso fora.



