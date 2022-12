De Lula a Camilo, políticos comemoram vitória do Brasil contra a Suíça

Com a vitória de 1 a 0, o País garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Algumas figuras políticas brasileiras comemoraram a vitória do Brasil sobre a Suiça nesta segunda-feira, 28. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, comemorou junto de seu vice Geraldo Alckmin (PSB) em Brasília.

O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT), o governador eleito do Ceará, Elmano Freitas (PT), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal José Guimarães (PT) foram outros que celebraram a vitória.

Com a vitória de 1 a 0, o País garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. O gol foi de Casemiro, aos 37 minutos da etapa final.

Abaixo veja a repercussão entre os políticos:



Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente eleito - PT)

Sexta tem mais! Vai Brasil!



: Cláudio Kbene pic.twitter.com/Wrwga2N0YU — Lula (@LulaOficial) November 28, 2022

José Guimarães (deputado federal - PT)

O time do Lula, torce e luta pelo Brasil!



Cláudio Kbene pic.twitter.com/PKNc4kPqsS — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 28, 2022

Gleisi Hoffmann (deputada federal e presidente do PT)

Mais uma vitória do Brasil! Um golaço do Casemiro!Que alegria, rumo ao hexa — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 28, 2022

Maria do Rosário (deputada federal - PT)

Classificou! Seleção brasileira vai pras oitavas de final, graças ao gol do Casemiro e ao desempenho de todo o time. E nós continuamos na torcida pic.twitter.com/6mMjI92fG9 — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 28, 2022

Izolda Cela (governadora do Ceará)

Mais uma vitória do Brasil e a classificação garantida para as oitavas de final da Copa do Mundo. Parabéns aos jogadores e comissão técnica! Seguimos na torcida rumo ao Hexa! pic.twitter.com/lUcvZyherS — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) November 28, 2022

Camilo Santana (ex-governador do Ceará e senador eleito)

Vitória contra a Suíça com golaço do Casemiro e classificação assegurada à segunda fase da Copa do Mundo com uma rodada de antecipação. Parabéns aos nossos atletas e toda comissão técnica. Que venha o Hexa! pic.twitter.com/S90ep7K6Vb — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 28, 2022

Elmano de Freitas (governador eleito do Ceará)

Estamos classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo! Parabéns aos nossos jogadores por mais uma vitória e a vaga conquistada na segunda fase. Vem, hexa!#CopadoMundo #SeleçãoBrasileira #Brasil #Qatar2022 #Qatar #Futebol #Hexa pic.twitter.com/v3uf5GpaA3 — Elmano Freitas (@elmanooficial) November 28, 2022

Flávio Dino (ex-governador do Maranhão e senador eleito)



— Flávio Dino (@FlavioDino) November 28, 2022

Randolfe Rodrigues (senador - Rede)

Geraldo Alckmin (vice-presidente eleito)

Gooool do Casemiro!!!! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 28, 2022

