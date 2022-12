Menções a Lula e Bolsonaro lideram no Tinder em retrospectiva do app

Um levantamento já realizado no aplicativo apontou que 45,4% dos usuários acham "necessário" ou "melhor saber" a preferência política das pessoas com quem estão conversando

Um levantamento realizado pelo famoso aplicativo de namoro Tinder revelou que a política dominou o ambiente virtual da plataforma em 2022. Uma análise realizada entre fevereiro e outubro deste ano revela que, durante o ano de eleições, as duas personalidades mais citadas em perfis no país são Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os políticos, que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais, participaram de um dos pleitos mais disputados da história brasileira. Com isso, Bolsonaro e Lula ficaram à frente de famosos como a influenciadora Virgínia Fonseca, o youtuber Casimiro, o atleta Neymar e a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro deste ano.

Um levantamento anterior realizado no aplicativo apontou que 45,4% dos usuários acham "necessário" ou "melhor saber" a preferência política das pessoas com quem estão conversando. Logo em seguida, com 42,7%, estão os que disseram "não se importar" com o assunto. Outros 11,8% "preferem nem saber".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As 10 personalidades mais citadas em perfis do Tinder no Brasil:

Bolsonaro

Lula

Virgínia

Casimiro

Neymar

Rainha Elizabeth

Harry Styles

Coldplay

Anitta

Dua Lipa

Sobre o assunto Mourão aconselha Bolsonaro a falar 'com o seu povo'; presidente ignora

Equipe de Lula prevê ausência de Bolsonaro na posse e analisa falta de recursos para a segurança

Hostilizado por apoiar PT, Ciro deve voltar à cena após 100 dias de Lula

Tags