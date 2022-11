Ao menos três mortos e 11 feridos em ataque a duas escolas no Espírito Santo

Ao menos três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas nesta sexta-feira (25) durante um ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, informaram as autoridades.

Segundo o prefeito Luís Carlos Coutinho em entrevista à rádio CBN, duas pessoas participaram do ataque com arma de fogo, que começou na escola Primo Bitti, onde duas professoras foram mortas e outras nove pessoas ficaram feridas.

O ataque prosseguiu em outra escola, onde uma adolescente foi morta e duas outras pessoas ficaram feridas.

O secretário de Segurança Márcio Celante disse que as autoridades procuram um único suspeito, que seria o autor dos disparos nos dois centros de ensino.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chamou o episódio de "tragédia absurda".

"Com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E o meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", escreveu no Twitter.

Incidentes de violência armada em escolas no Brasil aumentaram nos últimos anos, de acordo com especialistas.

Em 13 de março de 2019, dois ex-alunos mataram a tiros oito pessoas em Suzano, São Paulo, antes de cometerem suicídio.

Em 7 de abril de 2011, um ex-aluno de 24 anos abriu fogo numa escola de Realengo, no Rio de Janeiro, matando 12 pessoas e ferindo várias outras, antes de se matar.

