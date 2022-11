Ao menos 5 pessoas morrem em ataque a tiros em boate gay nos EUA

Responsáveis pela casa noturna, localizada em Colorado Springs, dizem que os próprios frequentadores do local detiveram o suspeito, que foi ferido e levado para atendimento médico.Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas durante um ataque a tiros na noite de sábado em uma boate na cidade americana de Colorado Springs, no estado americano de Colorado, informou a polícia neste domingo (20/11). "É com o coração pesado que devo dizer que tivemos um tiroteio em uma boate esta noite. Recebemos um telefonema inicial por volta das 23h57 (horário local) informando que havia um tiroteio ocorrendo em um clube noturno local, conhecido como Club Q", disse a porta-voz da polícia Pamela Castro. Castro disse que os policiais responderam e "eles localizaram um indivíduo que acreditamos ser o suspeito lá dentro". "Heróicos" O Club Q respondeu dizendo que "estamos devastados pelo ataque sem sentido à nossa comunidade". Os responsáveis pela casa afirmaram que o atirador foi detido pelos próprios frequentadores do local. "Agradecemos as rápidas reações dos heróicos frequentadores, que subjugaram o atirador e acabaram com este ataque de ódio", diz a nota publicada no Facebook pelo estabelecimento, que se descreve como uma "boate para gays e lésbicas, com noites temáticas como karaokê, shows de drag e DJs". Segundo a polícia, o suspeito foi ferido e levado para atendimento médico. Imagens do local mostraram um grande número de veículos de emergência estacionados em uma rua próxima ao Club Q. md (AFP, DPA, Reuters)