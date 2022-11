Ataque a escolas no Espírito Santo deixa três mortos e nove feridos

Duas escolas da cidade de Aracruz, no Espirito Santo, foram alvo de um ataque armado na manhã desta sexta-feira, 25. Um homem ainda não identificado invadiu as escolas, que são localizadas no mesmo bairro, e atirou contra os alunos e professores. O autor dos disparos conseguiu fugir após a ação.

De acordo com informações do portal G1, três pessoas foram mortas e nove ficaram ferida no ataque. No entanto, o número de vítimas ainda não foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo.

Escolas atacadas no Espirito Santo ficam próximas, na cidade de Aracruz (Foto: Google Maps)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem iniciou o ataque na Escola da Rede Estadual Primo Bitti, e depois invadiu também a escola particular Darwin. Próximo das duas ainda existe uma escola municipal que não foi alvo do ataque. Mesmo assim, as aulas na rede municipal foram suspensas.

Os feridos foram levados para o hospital de Vitória, a capital do estado. Segundo o portal Folha Vitória, há helicópteros ajudando no deslocamento.

No Twitter, o governador do Espirito Santo, Renato Casagrande, confirmou o ataque e afirmou que enviaria secretários de Segurança e Educação para a cidade.

Tags