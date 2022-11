Republicanos recorrerá de multa aplicada por Moraes e aprofunda racha na coligação de Bolsonaro

O partido, que faz parte da coligação do atual presidente, já havia anunciado que pretende atuar de forma "independente no Congresso" na próxima legislatura

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse que irá recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que recursos financeiros da legenda não sejam bloqueados após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que negou ação movida pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, e determinou multa de R$ 22 milhões para a coligação.

“Não tenho nada a ver com isso, (o Republicanos) só está ali por uma formalidade. Eu não fui consultado se era para entrar com essa ação ou não. E, se fosse, teria dito que não. Nós não comungamos dessa opinião”, disse em entrevista à CNN nesta quinta-feira, 24.

Nesta semana, o PL incorporou formalmente a ala do bolsonarismo que faz críticas e questionamentos às urnas e ao processo eleitoral brasileiro, sem apresentar provas de suposta fraude eleitoral.

Na terça-feira, 22, o PL apresentou um relatório alegando supostas inconsistências em modelos de urnas usados neste ano e pediu a anulação de votos. Moraes então pediu que a sigla apresentasse dados sobre o 1° turno, já que as urnas utilizadas foram as mesmas em ambos os turnos. O PL silenciou.

Moraes então negou o pedido e estipulou uma multa de R$ 22,9 milhões para a coligação de Bolsonaro, que conta com PL, Republicanos e Progressistas. Na decisão, Moraes entendeu que houve “litigância de má-fé” por parte dos requerentes e determinou o bloqueio imediato dos fundos partidários das siglas da coligação até que a multa seja paga.

À CNN, o dirigente do Republicanos disse ainda que a ação do PL foi tomada “sem ouvir os outros partidos” e que o Republicanos acabou punido apenas pelo aspecto formal, pois a ação movida foi em nome da coligação Pelo Bem do Brasil.

O Republicanos já havia anunciado que pretende atuar de forma "independente no Congresso" na próxima legislatura e que apoiará a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara. Segundo a nota divulgada pela legenda, a decisão foi unânime.



