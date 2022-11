PL mantém pedido para anulação de votos apenas no 2º turno para evitar "grande tumulto"

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defende que não pediu anulações de votos do primeiro turno por "inviabilidade de que todos os afetados se manifestem nos autos no TSE"

Em coletiva que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 23, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que o pedido de anulação de cerca de 73 milhões de votos seria apenas para o 2º turno, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu as eleições. A sigla alega que não pediu anulações de votos do primeiro turno por temer "grave tumulto processual".

"Essa medida, não há como negar, traria grave tumulto processual e, repita-se, inviabilizaria a realização da verificação requerida", defendeu o Partido Liberal, em manifestação ao TSE. Em reposta a jornalistas, Valdemar destacou que pedir anulação de parte dos votos no 1º turno traria "inviabilidade de que todos os afetados se manifestem nos autos no TSE".

"Estender a verificação extraordinária pretendida também para o primeiro turno parece ser medida açodada, especialmente porque, como efeito prático, traria a própria inviabilidade da medida ora pretendida, em razão da necessidade de fazer incluir no polo passivo da ação todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo político nessas eleições, bem como seus Partidos, Coligações e Federações", afirmou o presidente do PL.

Nesta terça-feira, 22, Costa Neto e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a anulação de parte dos votos feitos em cinco modelos de urnas no segundo turno das eleições de 2022. A alegação é de que houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” em determinados modelos. O TSE nega qualquer tipo de irregularidade, argumentando, por exemplo, que o software utilizado é o mesmo em todas as urnas, independente do modelo, e que todas são auditáveis.

Em resposta, ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para o partido apresentar também dados sobre supostos defeitos nas urnas durante o primeiro turno. A coletiva foi realizado em torno de tal solicitação.

