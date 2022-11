Michelle Bolsonaro faz primeira aparição pública após o fim das eleições

Primeira dama decidiu não fazer declaração no evento

A primeira-dama Michelle Bolsonaro apareceu publicamente pela primeira vez, nesta quarta-feira, 23, após a derrota do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais deste ano.

Michelle participou de um evento no Ministério da Saúde de lançamento da ação de distribuição de absorventes a ,pessoas em situação de vulnerabilidade menstrual.

Na cerimônia, estavam presentes o ministro Marcelo Queiroga, a ministra Cristiane Brito, do ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF).

Em 2021, Bolsonaro vetou a distribuição do item a estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. O Congresso derrubou o veto do presidente e a lei foi promulgada em maio deste ano.

Apesar de estar presente no evento, a primeira-dama não fez declarações na ocasião.

Desde o fim do segundo turno das eleições, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama e o atual presidente fizeram poucas aparições públicas.

Porém, Michelle continua ativa na internet e se manifesta sobre algumas questões. Internautas perceberam que o casal não se seguia mais no Instagram e promoveram rumores de uma suposta separação do casal. Michelle utilizou as redes sociais para negar o boato e esclarecer que o perfil de Bolsonaro não é administrado por ele.

A primeira-dama também se pronunciou sobre a possível ida do presidente ao hospital e considerou a notícia como mentirosa.

A ação do Ministério da Saúde beneficiará cerca de 3,5 milhões de estudantes de baixa renda, 291 mil adolescentes internadas em unidades de cumprimento de medida socioeducativa e 17,2 mil mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema.

