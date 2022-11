Cid diz que qualquer ministério dado a Camilo e Izolda seria "muito bem gerido"

O senador Cid Gomes (PDT) demonstra avaliação positiva sobre a possibilidade de o ex-governador Camilo Santana (PT) e a atual chefe do Executivo cearense, Izolda Cela (sem partido), assumirem um ministério no futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Ambos os cearenses são cotados para assumir uma pasta na administração petista que inicia-se a partir janeiro de 2023. O senador eleito, inclusive, integra a equipe de transição chefiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) no grupo técnico de Desenvolvimento Regional.

"Qualquer ministério que seja entregue nas mãos do Camilo e nas mãos da Izolda, será um ministério muito bem gerido", disse o pedetista durante entrevista às rádios O POVO CBN e CBN Cariri nesta quarta-feira, 23.

Cotada para assumir o MEC, a governadora foi secretária da pasta em Sobral, sua cidade natal, e também do Estado durante a gestão de Cid à frente do Palácio da Abolição. Segundo o pedetista, ele espera que o governo Lula tenha estabilidade e que a atual chefe do executivo estadual, caso seja escolhida ministra, possa "levar esse modelo exitoso do Ceará para todos os estados brasileiros”.

"A Izolda tem mais esse perfil na área da Educação, com larga experiência e algo que é fundamental para quem esteja à frente do Ministério da Educação: ter conhecimento e respeito pela importância do papel dos municípios e do Estado na condução da educação pública brasileira", ressaltou o pedetista.

Ao repercutir o assunto, a gestora disse que é honroso ter seu nome lembrado, apesar de essa não ser sua prioridade na atualidade. "Na verdade, eu não crio expectativas com relação a isso, não. Eu estou mais mesmo aqui no serviço, finalizando, concluindo essa gestão e focada nisso", ressaltou em entrevista ao O POVO. Ela ainda disse que tem "disposição de aprender" caso seja escalada para a "missão".

Quanto ao petista, o senador disse que a experiência à frente da gestão do Estado o credencia a assumir muitos ministérios da futura administração. "O Camilo tem todo talento, toda experiência, para dirigir bem uma pasta como essa (Desenvolvimento Regional) ou, repito, qualquer uma", ressaltou.

O cearense foi eleito para ocupar cadeira no Senado com 3.389.513 votos, ou seja, 69,80% da preferência do eleitorado no primeiro turno. Durante a campanha eleitoral, o ex-governador negou que houvesse convite de Lula para integrar algum ministério. "Isso nunca existiu, até porque para você convidar alguém para fazer parte da sua equipe, você precisa ganhar primeiro a eleição. Então, isso foram fantasias e foram mentiras que foram colocadas pelos adversários para tentar conturbar o processo eleitoral", disse.



