Lupi diz que PDT criará comissão com Cid e RC para avaliar apoio a Elmano

Presidente do PDT diz que não se discutirá "adesão", mas afinidades ou não com o projeto do petista

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi está em Fortaleza para dar início às discussões que definirão a posição do partido na Assembleia Legislativa em relação ao governo de Elmano de Freitas (PT). Ele disse ao O POVO que uma comissão será montada para que o debate interno comece.

Conforme Lupi, formarão esta comissão o senador Cid Gomes; o ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato derrotado ao Governo do Ceará; André Figueiredo, deputado federal e presidente estadual da sigla; e José Sarto, prefeito de Fortaleza, que irá representar os prefeitos do PDT no Ceará.

"Hoje a primeira rodada começou, conversei com Cid, Ciro, Roberto Cláudio e Sarto", afirmou Lupi. Questionado pelo O POVO sobre se é possível antecipar uma tendência, Lupi respondeu: "Não, então por que vou criar uma comissão?"

Ciro Gomes seguirá a definição partidária, disse Carlos Lupi, segundo quem Ciro teria dito: "O que o partido decidir, eu sigo."

Afastado do irmão desde setembro, conforme afirmou, Cid Gomes já defendeu que o PDT integre a base do governador eleito, mas afirmou que se submeterá ao veredito coletivo.

Já André Figueiredo, em entrevista coletiva após evento na sede do PDT em apoio a Lula no segundo turno, afirmou que população quis o PDT como oposição no Ceará.

Nesta sexta-feira, Sarto disse não ter posição definida, mas defendeu: A mão que traz é a mão que leva. Se há de haver uma composição, ela deve ser dentro do princípio da teoria dos conjuntos, uma correspondência biunívoca, vai e volta. Não pode ser uma correspondência vetorial, de um lado para o outro apenas", explicou.

Já Roberto Cláudio não se manifesta desde o primeiro turno das eleições.

