"Existe uma convergência entre PT, PDT e Elmano", diz Guilherme Landim

O deputado estadual Guilherme Landim (PDT), líder do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), afirmou que as conversas acerca do partido ser base de Elmano de Freitas (PT) na Casa já iniciaram. Individualmente, ele enxerga uma convergência de projetos entre os dois partidos que hoje estão rompidos.

“A minha posição individual é de que existe uma convergência de projetos entre o PDT e o PT e o governador Elmano”, disse nesta sexta, 18, em entrevista à rádio CBN Cariri.

Landim destaca que o governador eleito no primeiro turno “vem a todo tempo dizendo que quer continuar tudo de bom que iniciou-se lá com o Cid e ampliar as conquistas, fazer diferente o que não deu”.

Ele defende que seus correligionários precisam ser escutados, mas diz que é preciso haver uma conversa entre as legendas, para que haja uma união em prol do Estado.

“É esse o meu intuito, eu acho que nós temos que estar vigilantes sempre, mas a união é o que faz a força para que a gente possa fazer o Ceará continuar a andar”.

Sobre as movimentações para a nova composição da Mesa Diretora na Casa, o parlamentar diz que as conversas ainda não foram iniciadas, e estipula que até o início de dezembro elas deem início.

Destaca que o partido precisa ser fortalecido, tendo em vista ter saído com a maior bancada na Al-ce nessas eleições - 13 cadeiras - e que continue tendo a oportunidade de indicar o presidente.

“O presidente Evandro tem feito um grande trabalho, uniu a Casa em torno de grandes demandas e isso é fundamental. Então eu espero poder contribuir, estou à disposição do nosso partido, mas independente de posições, eu quero continuar lá como estive esses quatro anos para defender aquelas pessoas que confiaram em mim”, finalizou.



