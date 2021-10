Evandro Leitão assume governo por sete dias durante viagem de Camilo e Izolda

17:33 | Out. 23, 2021

Como presidente da Assembleia Legislativa, parlamentar é o terceiro na linha de sucessão do executivo estadual

O deputado Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), vai assumir o Governo do Estado pela primeira vez. A partir da próxima semana, o parlamentar, terceiro na linha de sucessão, ocupa a cadeira de Camilo Santana (PT) enquanto o governador a sua vice, Izolda Cela (PDT) cumprem agenda na Europa.

A gestão de Evandro deve durar pelo menos sete dias, já que a agenda de Camilo prevê retorno dele ao Ceará na segunda-feira, 31.

É a primeira vez que Leitão assume o Governo do Estado, durante o primeiro mandato da AL-CE. Ele foi eleito em 2014 como deputado estadual e assumiu a presidência da Casa parlamentar em 2020, sucedendo José Sarto (PDT), atual prefeito de Fortaleza.

Evandro é um dos nomes com os quais o PDT trabalha pensando na sucessão a Camilo Santana no Palácio Abolição em 2022. Além dele, são cotados o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o secretário do Planejamento e Gestão Mauro Filho e a própria Izolda Cela.

Camilo e Izolda na Europa

A passagem de Camilo pela Europa prevê compromissos em pelo menos quatro países. O gestor participará de uma reunião em Paris com a Air France para tratar sobre a retomada dos voos entre Fortaleza e a capital francesa.

Depois disso, o petista passa por Amsterdã e Roterdã, na Holanda. Lá, Camilo assina um memorando de entendimento com empresa holandesa para instalação de unidade de hidrogênio verde no Ceará.

Em Munique, na Alemanha, o governador participa de reunião com assinatura de memorando de entendimento para instalação de empresa alemã também na área de hidrogênio verde.

Camilo ainda participará da COP-26, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima que ocorre em Glasgow, na Escócia. O evento reunirá autoridades mundiais para tratar de agenda climática.

Izolda Cela tem compromissos marcados em Lisboa e Praga. Nas cidades portuguesas, a vice-governadora participa de agenda relacionada à educação e deve ficar fora do país também por sete dias.



