Foragido nos EUA, Allan dos Santos tem contas penhoradas pela Justiça de SP

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) penhorou um montante de R$ 5.825,22 das contas do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. A tomada dos valores foi determinada pelo juiz Christopher Alexander Roisin, num processo que foi aberto pelo próprio blogueiro contra o site O Antagonista.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou, em outubro do ano passado, a prisão preventiva do dono do canal Terça Livre, no âmbito do inquérito das milícias digitais. Allan permanece foragido nos Estados Unidos desde então, embora costume se fazer presente em eventos públicos.

Vídeos publicados na internet mostram o blogueiro, foragido da Justiça brasileira depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, participando da manifestação contra os ministros da Corte em Nova York. Ele visto na última semana em uma manifestação contra a Corte, onde atacou um brasileiro após ter confundido ele com o CEO da Natura.

O bolsonarista também foi o responsável por gravar e divulgar o vídeo em que o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, após três dias de ataques, perdeu a paciência com um manifestante bolsonarista e respondeu: “Perdeu, mané, não amola”.

O blogueiro publicou um texto no seu site oficial pedido a prisão de Moraes. A publicação, intitulada "Por que ninguém prende Alexandre de Moraes?", classifica o magistrado como um "criminoso" e "tirano". "Não é necessário elencar todos os crimes que Alexandre cometeu em flagrante. São todos conhecidos.", afirma Allan. O caso motivou sua prisão preventiva.





