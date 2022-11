Bivar diz que União Brasil apoiará governo Lula "com o maior prazer"

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, afirmou que sua legenda não vai fazer oposição ao próximo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de terem princípios distintos, para o deputado federal o que importa é o fortalecimento da democracia.

“Temos princípios econômicos diferentes, mas o que mais importa é o fortalecimento da democracia. Queremos dar governabilidade e sustentação ao presidente Lula e apoiaremos com o maior prazer seu governo. Não vamos ser oposição de jeito nenhum", disse à Folha de S.Paulo.

Ele, que foi reeleito deputado federal por Pernambuco, diz que o União não vai conversar com o petista em clima de “fisiologismo”, e sim de fortalecimento das instituições.

"Não vamos conversar com o PT em clima de fisiologismo, mas sim de fortalecer as instituições e a democracia. O União é um partido grande e independente e pode ajudar o novo governo", afirma.

O parlamentar, que no momento se encontra no exterior, vai retornar ao Brasil na próxima quarta-feira, 9, para conversar com representantes de Lula sobre a relação do partido com o governo a partir do ano que vem.

Segundo ele, uma eventual participação no governo Lula teria de partir do petista. "É um assunto que só o PT pode oferecer".

Neste pleito, o União Brasil conquistou 59 cadeiras na Câmara dos Deputados, 10 no Senado, além de ter eleito quatro governadores: Ronaldo Caiado (Goiás), Mauro Mendes (Mato Grosso), Wilson Lima (Amazonas), e Coronel Marcos Rocha (Rondônia).



