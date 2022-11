PGR rejeita pedidos de afastamentos de diretor-geral da PRF e de ministro da Defesa

A Procuradoria Geral da República (PGR) rejeitou nesta quinta-feira, 17, os pedidos de afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PGR solicitou que o ministro Alexandre de Moraes não dê continuidade aos pedidos.

De acordo com informações do jornal O Globo, a vice-procuradora Lindôra Araújo justificou a rejeição pela falta de conexão dos pedidos - realizados pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pelo deputado federal Marcelo Calero (PSD-RJ) - com o inquérito 4874, que investiga a existência de milícias digitais antidemocráticas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedido de Randolfe foi feito para investigar a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições.

De acordo com o senador, as operações teriam sido realizadas para, supostamente, impedir o voto de parte da população que votaria contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, a atuação da PRF durante os bloqueio ilegais das rodovias, realizadas por manifestantes golpistas, foi contestada.

Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF, também teve pedido de afastamento de 90 dias solicitado pelo Ministério Público Federal.

Já o pedido de Calero pelo afastamento de Paulo Sérgio Nogueira cita as diversas manifestações do ministro que deslegitimavam o processo eleitoral e a falta de provas do ministério da Defesa sobre a fragilidade do sistema.

Sobre o assunto Michelle e aliados do presidente negam ida de Bolsonaro a hospital

PRF informa que seis rodovias federais estão bloqueadas

Barroso considera "perdeu, mané" reação "singela" diante de ataques bolsonaristas em NY

Bolsonaro recebeu R$ 1 milhão de 16 empresários suspeitos de financiar atos golpistas

'Mais do que para Lula, Bolsonaro perdeu para si mesmo', diz Zema

Tags