Garçom viraliza por semelhança com Bolsonaro e público brinca: "Já arrumou outro emprego"

Nas imagens, o homem que grava o vídeo brinca com o sumiço do presidente



Um vídeo de um garçom viralizou pela semelhança do homem com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem se mantido recluso desde a derrota nas eleições contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há mais de duas semanas. A gravação começou a ser compartilhada por internautas na quarta-feira, 16, e chegou a ser republicado por opositores de Bolsonaro, como o deputado federal Alexandre Frota (Pros).

Nas imagens, o homem que grava o vídeo brinca que o presidente, a quem chama de "Bozo", já teria "arrumado outro emprego". "O Bozo já arrumou outro emprego, já. Não adianta fazer manifestação, ele já desistiu", afirma fazendo referência aos atos antidemocráticos que questionam o resultado das urnas.

Sobre o assunto Bolsonaro proíbe militares de participar da transição para governo Lula, diz colunista

Bolsonaro, recluso desde sua derrota eleitoral, trata doença de pele

"Está com uma ferida na perna", diz Mourão sobre sumiço de Bolsonaro

Bolsonaro "reaparece" no Twitter após mais de uma semana sem postagens

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O G1 de Bauru e Marília, regiões de São Paulo, entrou em contato com o restaurante. O gerente do local informou que os funcionários já ficaram sabendo da repercussão do vídeo na internet. O garçom que aparece no vídeo estava de folga nesta sexta-feira, 18.



Desde que perdeu as eleições, Bolsonaro só fez dois pronunciamentos: um para agradecer os votos dos apoiadores no que seria o discurso de reconhecimento da derrota e depois para pedir que seus apoiadores desobstruam as rodovias.

Bolsonaro no aeroporto ? Já deixou o Palácio ? pic.twitter.com/JZA4dwKgKx — Frota 77 (@77_frota) November 17, 2022

Sobre o assunto Transição vai sugerir atos de Bolsonaro que deixarão de ter sigilo de 100 anos

Bolsonaro envia ao Senado indicações de embaixadores para Tanzânia e Turquia

Michelle e aliados do presidente negam ida de Bolsonaro a hospital

Braga Netto sobre reclusão de Bolsonaro: "Vai voltar logo"

Braga Netto diz que Bolsonaro se recuperou e deve voltar 'logo' a despachar

Tags