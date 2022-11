Bolsonaro proíbe militares de participar da transição para governo Lula, diz colunista

Segundo o colunista Tales Faria, do UOL, a determinação do presidente está causando grande constrangimento nas Forças Armadas

Os integrantes do subgrupo de Defesa ainda não foram anunciados na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O motivo seria falta de um interlocutor. O presidente Jair Bolsonaro (PL) teria proibido os comandantes militares de tratarem com interlocutores do Lula sobre transição e nomes para substituí-los.

Segundo o colunista Tales Faria, do UOL, a determinação do chefe do Planalto está causando grande constrangimento nas Forças Armadas, uma vez que os militares não querem afrontar uma ordem direta de Bolsonaro, que ainda é presidente, mas entendem que têm que preparar a transição na sua área da melhor forma possível.

No entanto, aliados de Lula ainda acreditam que será possível abrir canais de negociação com os atuais comandantes militares para discutir o assunto. Aliados do presidente eleito estudam, caso o impasse permaneça, convencer o coordenador geral da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), a convocar publicamente o ministro da Defesa para uma conversa.

