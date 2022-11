"Fez mais em um dia do que Bolsonaro em 4 anos", afirma Alexandre Frota sobre Lula

O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) participa do seu primeiro encontro com Lula nesta quinta-feira (10). Frota faz parte dos 40 parlamentares que se reúnem com o presidente eleito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, para discussão da transição de governo.

Segundo coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Alexandre Frota afirmou que Lula fez em um dia “o que Bolsonaro não fez em quase quatro anos”. Para o parlamentar, Luiz Inácio Lula da Silva teve uma atuação “brilhante e democrática” diante do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado em sua primeira visita a Brasília após eleito.

Frota declarou ter errado ao apoiar Bolsonaro em 2018. Desde então, o deputado vem se mostrando favorável à campanha do PT após ter declarado voto em Lula. O parlamentar não se reelegeu para um novo mandato e havia se desfiliado do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), pois ele não teria “como permanecer vinculado aos quadros do partido”. O pedido de desfiliação veio após declaração de Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo, que anunciava “apoio incondicional” a Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do seu apoio ao presidente eleito, Frota diz não querer espaço no novo governo. Ele está “apenas apoiando” e quer que “Lula e as pessoas que ele escolher tenham sucesso para que o país melhore e volte a crescer”.