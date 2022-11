José Pimentel é o único membro do Ceará na equipe de transição que receberá salário

O ex-senador José Pimentel (PT) é o único entre os 11 membros do Ceará na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que vai receber salário. A lista de remunerados, que inclui outros 13 nomes, foi divulgada nesta quinta, 17.

O nome do ex-senador apareceu em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira, 14, assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que é coordenador dos trabalhos.

No total, a folha salarial da transição custa R$ 175 mil brutos por mês, com funcionários distribuídos em quatro categorias: níveis 4 a 7. Pimentel faz parte do nível 4 e deve receber R$ 10.373,30.

O maior salário é destinado a Alckmin, pertencente ao nível 7, com R$ 17.327,65.

Dos restantes, o auxiliar direto, Floriano Pesaro, vem logo abaixo, com nível 6 (R$ 16.944,90). Outros cinco nomes ocupam funções nível 5 (13.623,39). Já sete membros da equipe são nível 4 (R$ 10.373,30).

Confira a lista da maior para a menor remuneração:

Geraldo Alckmin - Nível 7 - R$ 17.327,65

Floriano Pesaro - Nível 6 - R$ 16.944,90

Paulo Bernardo - Nível 5 - R$ 13.623,39

João Luiz Silva Ferreira - Nível 5 - R$ 13.623,39

Márcio Fernando Elias Rosa - Nível 5 - R$ 13.623,39

Miriam Belchior - Nível 5 - R$ 13.623,39

Pedro Henrique Giocondo Guerra - Nível 5 - R$ 13.623,39

José Pimentel - Nível 4 - R$ 10.373,30

Cassius Antônio Rosa - Nível 4 - R$ 10.373,30

Maria Helena Guarezzi - Nível 4 - R$ 10.373,30

Wagner Caetano Alves de Oliveira - Nível 4 - R$ 10.373,30

Daniella Fernandes Cambauva - Nível 4 - R$ 10.373,30

Fábio Rafael Valente Cabral - Nível 4 - R$ 10.373,30

Vinicius Carnier Colombini - Nível 4 - R$ 10.373,30.



