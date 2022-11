Tite divulga convocados para Copa do Mundo do Catar

Técnico anuncia lista final dos 26 jogadores que defenderão a seleção brasileira no Mundial de 2022, que tem início em 20 de novembro. Estreia do Brasil é contra a Sérvia no dia 24.O treinador Tite anunciou nesta segunda-feira (07/11) a lista dos 26 jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, que tem início no próximo dia 20. Este será o segundo Mundial da seleção brasileira sob o comando de Tite – e o último: o técnico já anunciou que deve deixar o cargo após o campeonato, encerrando um ciclo de seis anos à frente da equipe. Confira a lista dos convocados para a Copa do Catar: Goleiros Alisson (Liverpool – Inglaterra Ederson (Manchester City – Inglaterra) Weverton (Palmeiras) Laterais Daniel Alves (Pumas – México) Danilo (Juventus – Itália) Alex Sandro (Juventus – Itália) Alex Telles (Sevilla – Espanha) Zagueiros Eder Militão (Real Madrid – Espanha) Thiago Silva (Chelsea – Inglaterra) Marquinhos (Paris Saint-Germain – França) Bremer (Juventus – Itália) Meias Casemiro (Manchester United – Inglaterra) Fabinho (Liverpool – Inglaterra) Bruno Guimarães (Newcastle – Inglaterra) Lucas Paquetá (West Ham – Inglaterra) Fred (Manchester United – Inglaterra) Everton Ribeiro (Flamengo) Atacantes Neymar (Paris Saint-Germain – França) Vinicius Junior (Real Madrid – Espanha) Raphinha (Barcelona – Espanha) Antony (Manchester United – Inglaterra) Rodrygo (Real Madrid – Espanha) Richarlison (Tottenham – Inglaterra) Gabriel Jesus (Arsenal – Inglaterra) Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra) Pedro (Flamengo) Dos nove atacantes convocados por Tite, sete são estreantes em Copas do Mundo. Apenas Neymar e Gabriel Jesus estiveram no Mundial de 2018, na Rússia. No ciclo atual, Tite utilizou 88 atletas – a seleção brasileira disputou 50 jogos oficiais e teve 82% de aproveitamento, com 65 gols marcados e apenas oito gols sofridos. Na convocação final figuram jogadores de apenas seis ligas: 12 atuam na Premier League, outros cinco na Liga Espanhola, três na Itália, dois na França, um no México, além de outros três no próprio Brasil. A seleção brasileira fará uma semana de treinamentos em Turim, na Itália, na próxima semana, antes de embarcar para o Catar. A Copa do Mundo de 2022 será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro. O Brasil está no Grupo G e fará a estreia no dia 24, contra a Sérvia. O segundo compromisso será em 28 de novembro, diante da Suíça. A seleção fecha então a fase de grupos contra Camarões em 2 de dezembro. ek (DW, ots)