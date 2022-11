Lula cancela coletiva e vai embora da COP 27 sem explicar uso de jatinho

O petista deixará Sharm el-Sheikh, no Egito, sem dar explicações sobre ter viajado à COP27 no jato do empresário José Seripieri Filho, conhecido como Júnior.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não falar com jornalistas e cancelar uma esperada entrevista coletiva para encerrar sua passagem de dois dias pela 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27). A assessoria do petista defendeu que a mudança de plano ocorreu após as outras agendas do presidente eleito atrasarem.

Mais cedo, o presidente fez mais uma crítica ao teto de gastos, que foi mal recebida pelo mercado. Ele criticou o cumprimento do teto em detrimento da destinação de recursos para a área social. Lula também deixará Sharm el-Sheikh, no Egito, sem dar explicações sobre ter viajado à COP 27 no jato do empresário José Seripieri Filho, conhecido como Júnior, que já foi preso acusado de corrupção e fez acordo de delação premiada.

Jornalistas brasileiros e estrangeiros fizeram fila do lado de fora da sala de Conferência. Quando o cancelamento foi confirmado, vários deles estavam sentados no chão. Lula segue para Portugal para encontro com autoridades locais nesta sexta-feira, 18.

A participação de Lula no evento foi promovido pelo Brazil Climate Action Hub, iniciativa de articulação da sociedade civil. Além de um encontro com lideranças indígenas no início da tarde, Lula teve encontros com o secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro do Clima norueguês, Espen Barth Eide, e Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha.

