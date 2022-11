Jaques sobre reação do mercado a Lula: "Não é extraterrestre, já governou por 8 anos"

Senador repercutiu reações do mercado a recentes falas polêmicas do petista

O senador da Bahia Jaques Wagner (PT) rebateu críticas feitas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que questionou o teto de gastos que coloca a estabilidade fiscal à frente das questões sociais.



“Ele (Lula) não é um extraterrestre, já governou por oito anos. Pelo que me consta, a responsabilidade fiscal sempre foi uma marca de todos os governos dele. Não acho que ele vá mudar isso”, disse o político e acrescentou: “Seguramente nós teremos criatividade para criar novas receitas para fazer. Agora, para encontrar novas receitas tem de estar disposto a ir procurar".

As informações são do portal Carta Capital. O senador, que esteve na COP 27, foi pela primeira vez no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde a equipe de transição chefiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) realiza os trabalhos. Ele é um dos cotados para assumir um ministério no futuro governo petista.

Durante a Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), Lula voltou a criticar o teto de gastos. Ele afirma que "não adianta só ficar pensando em dado fiscal", mas "em responsabilidade social".

"Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e não tira um centavo do sistema financeiro (...) Se eu falar isso, vai cair a Bolsa, o dólar vai aumentar? Paciência. O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia", ressaltou o petista, segundo o O Globo.



