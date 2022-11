Mourão diz que Lula "nunca meteu os pés pelas mãos com as Forças Armadas"

O militar lembrou das antigas gestões de Lula e do PT para demonstrar tranquilidade com a forma de tratamento

O atual vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) comentou a relação das Forças Armadas com o futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O militar lembrou das antigas gestões de Lula e do PT para demonstrar tranquilidade com a forma de tratamento.

"Vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu gosto muito de uma frase do Delfim Netto: 'No dia 1º de janeiro, a quitanda vai abrir com berinjela pra vender e troco para o freguês'. É isso que vai acontecer. O relacionamento dos governos do PT com as Forças Armadas foi mais ou menos tranquilo. A única questão foi aquela coisa da Comissão da Verdade", disse Mourão, em entrevista ao Valor Econômico.

Mourão fez referência aos outros quatro governos do PT, que vigoraram de 2003 a 2010, com Lula eleito em 2002 e reeleito em 2006; e de 2011 a 2016, com Dilma Rousseff (PT) eleita em 2010 e reeleita em 2014, mas que sofreu o impeachment em 2016. Ao contrário da gestão Lula, ele destacou ter percebido "deslizes" durante o governo Dilma.

"E aí foi a Dilma que meteu os pés pelas mãos. O Lula nunca meteu os pés pelas mãos junto às Forças. Vai escolher um ministro da Defesa, um civil qualquer desses aí, tem várias especulações", complementou o vice-presidente.

