Cearense da equipe de transição critica atuação do MEC na gestão Bolsonaro

Jaana Flávia Fernandes Nogueira, professora cearense integrante da equipe de transição, destacou a “ausência de atenção do ministério, falta de planejamento e de incapacidade de execução orçamentária” ao descrever a diferença do Ministério da Educação (MEC) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e a mudança dos ministérios no governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A professora foi entrevistada pela Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 17, e comentou que o MEC passou por “um enfraquecimento institucional muito forte” durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). “Uma visão que vem sendo muito compartilhada que o MEC passou por um enfraquecimento institucional muito forte. A ausência de uma atenção do ministério, a organização e institucional, muitas desarticulação com os estados e municípios, e falta de planejamento e de incapacidade de execução orçamentária”, criticou Jaana.

Jaana Flávia ainda afirmou ser necessário o fortalecimento do Ministério da Educação e “abrir o diálogo com todos os fatores do símbolo educacional para fazer acontecer as políticas”.

Ela também disse que o grupo de transição se reuniu com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e representantes do Conselho Nacional de Educação (CNE) , para, segundo ela, ouvir os professores e “formular políticas que fortaleçam o trabalho dos professores, que é o que faz impacto na aprendizagem”.

Ao ser questionada sobre a adequação do Enem, a professora afirmou que a prova é um objeto de preocupação, pois, segundo ela, “a forma como o currículo na escola é organizado foi alterada e o exame que avalia essa a aprendizagem ainda não está adequada”.

“É um tema que deve ser objeto de muita atenção por parte da gestão do Ministério da Educação, já há sugestões, mas é um tema bastante técnico. É preciso ouvir os servidores do Inep, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que trabalha com essa política e também com os educadores. Essa questão do diálogo na área da educação é muito importante para o sucesso das políticas educacionais”, disse Jaana.

Jaana Flávia é formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), funcionária de carreira do MEC e tem doutorado em Educação pela Universidade da Califórnia (UCLA).



